Weronika Rosati jest w ciąży - to już pewne! Gwiazda właśnie sama przyznała na Instagramie, że spodziewa się dziecka i zrobiła to w bardzo nietypowy sposób. Jeśli ktokolwiek spodziewa się, że opublikowała klasyczne zdjęcie USG lub pokazała minibuciki dla dziecka, to jest w błędzie. Nigdy nie zgadniecie, w jaki sposób Weronika Rosati przyznała, że będzie mamą!

Weronika Rosati potwierdza ciążę

Weronika Rosati opublikowała na Instagramie zdjęcie... ciężarnej Elizabeth Taylor. Nie jest tajemnicą, że hollywoodzka gwiazda kina jest największą idolką Weroniki Rosati. Aktorka wiele razy inspirowała się ikoną kina, dobierając podobne stylizacje czy fryzury. Nic więc dziwnego, że wybrała właśnie taki sposób na ogłoszenie swojej ciąży. Oczywiście fani wylewnie pogratulowali Weronice, a wśród komentarzy znalazły się nawet gratulacje od Joanny Koroniewskiej!

- Wielkie gratulacje kochana ????❤️ - napisała Joanna Koroniewska.

My także przyłączamy się do gratulacji!

Weronika Rosati potwierdziła ciążę w nietypowy sposób

Weronika Rosati i Robert Śmiegielski niedługo zostaną rodzicami!