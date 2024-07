Weronika Rosati od kilku lat próbuje swoich sił w Hollywood. Jak na razie całkiem dobrze jej to idzie. Jest zapraszana na towarzyskie bankiety, premiery filmowe i udaj się jej wygrywać castingi na epizody w wielkich produkcjach ze światowymi gwiazdami. Zobacz: W Hollywood nie wierzą, że jestem Polką

Aktorka cały czas kursuje pomiędzy Stanami a Polską, gdyż realizuje się również zawodowo u nas w kraju. Zobaczymy ją bowiem w nowych odcinkach "Hotelu 52", a także w nowym filmie Krzysztofa Zanussiego. Rosati gdy jest w ojczyźnie z ochotą chodzi na branżowe imprezy i udziela wywiadów dziennikarzom.

Ostatnio podczas jednej z takich rozmów odnośnie nagonki mediów na gwiazdy, Weronika zdradziła, że stara się o amerykańskie obywatelstwo.

- Przez to, że żyję w Stanach, to trzymam się z boku, a poza tym jak będę miała obywatelstwo, które mogę mieć w tym roku, to też będą inne prawa obowiązywać, bo mogę na przykład składać pozew jako Amerykanka - wyznała Rosati w rozmowie z Wirtualną Polską.