W ostatnich miesiącach u Weroniki Książkiewicz sporo się zmieniło. Aktorka wreszcie odnalazła miłość wiążąc się ze słoweńskim reżyserem Mitją Okornem. Para poznała się dość nietypowych okolicznościach, bo na lekcjach języka słoweńskiego, gdzie Mitja był nauczycielem a ona uczennicą. Oboje po raz pierwszy pokazali się razem w styczniu tego roku. Przypomnijmy: Weronika Książkiewicz po raz pierwszy pokazała chłopaka. Przystojny?

Wygląda na to, że nowa miłość to tylko początek zmian, które nastały w jej życiu. Jak podaje "Party", Weronika w ramach prezentu urodzinowego zdecydowała się wyjechać na urlop do Hiszpanii wraz ze swoim synkiem, a konkretniej do Barcelony. Mieszka tam jej siostra Kasia, która z zawodu jest projektantką mody. Aktorka postanowiła wykorzystać ten fakt i wziąć udział w przygotowywanym przez Katarzynę projekcie.



Kasia jest projektantką mody i zaproponowała Weronice wystąpienie w kampanii promującej jej nową kolekcję - zdradza znajoma aktorki.

Weronika bez chwili wahania wzięła udział w sesji, widzi w tym bowiem szansę na międzynarodową karierę. Wszystko za sprawą swojej słowiańskiej urody.



W Hiszpanii blondynki to "towar" deficytowy, a trzeba przyznać, że Weronika wychodzi na zdjęciach jak prawdziwa supermodelka - dodaje jej znajoma.

Jesteście ciekawi efektów sesji?

