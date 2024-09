W minioną niedzielę wystartowała 15. edycja "Tańca z gwiazdami". Już pierwszy odcinek dostarczył widzom wielu emocji, więc nic dziwnego, że fani z jeszcze większą niecierpliwością czekają na kolejne występy gwiazd. Niespodziewanie jednak media obiegła wiadomość, że jedna z uczestniczek programu... wyjechała na drugi koniec świata! Co z treningami i jej dalszym udziałem w tanecznym show? Jest komentarz jej menadżera.

Uczestniczka "Tańca z gwiazdami" wyjechała na drugi koniec świata!

Uczestnicy 15. edycji "Tańca z gwiazdami" przygotowują się do drugiego odcinka programu. Jak wiadomo, tym razem taryfy ulgowej już nie będzie i niestety, jedna z par opuści program. Naprawdę trudno będzie kogoś pożegnać, bo poziom tej edycji jest bardzo wysoki. Już w pierwszym odcinku padły słynne "cztery dziesiątki", które otrzymała Vanessa Aleksander. Aktorka razem ze swoim tanecznym partnerem Michałem Bartkiewiczem brawurowo zatańczyła paso doble.

Na parkiecie świetnie poradzili sobie również Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, którzy zatańczyli walca czy Julia Żugaj i Wojciech Kucina, którzy zatańczyli jive'a. Także Natalia Nykiel w parze z Jackiem Jeschke bardzo dobrze spisała się na parkiecie, ale niespodziewanie do mediów dotarły zaskakujące wieści nt. tańczącej w programie wokalistki!

Jak się okazało, to właśnie Natalia Nykiel przerwała treningi i wyjechała na drugi koniec świata! Co się stało?! Fanów pięknej piosenkarki uspokajamy - Natalia Nykiel wybrała się na chwilę do Stanów Zjednoczonych w związku z promocją swojego najnowszego albumu. Polska gwiazda jest bowiem ambasadorką i twarzą jednej z globalnych playlist.

A co zatem z treningami Natalii Nykiel do kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami"? Menedżer piosenkarki w rozmowie ze "Światem Gwiazd" zapewnił, że cała akcja została dokładnie przemyślana przez wokalistkę i jej chwilowa nieobecność na treningach nie wpłynie na jej niedzielny występ.

Na pewno nieobecność na treningach nie wpłynie na niedzielny występ i nie zaszkodzi Natalii. Ona jest świetnie zorganizowana i już wiedziała o wyjeździe, więc wszystko dobrze zaplanowała. Przed wylotem trenowała więcej, a po powrocie także już ma zaplanowane kolejne treningi. Nie ma żadnych powodów do troski, że coś pójdzie nie po myśli Natalii - powiedział w rozmowie ze ,,Światem Gwiazd'' Kuba Parowicz

W takim razie z niecierpliwością czekamy na niedzielny odcinek "Tańca z gwiazdami" i na kolejny występ Natalii Nykiel!

