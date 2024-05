Doda od ponad dwóch dekad funkcjonuje jako jedna z najpopularniejszych Polek. Jej życie jest szybkie i pełne zwrotów akcji. Jednak gdy ma czas na to, by odpocząć wybiera ciche miejsca, by móc być blisko natury i cieszyć się spokojem. W tym roku Doda wyjechała z Warszawy na czas majówki. Gdzie ją spędza? Właśnie pokazała zdjęcia.

Doda pokazała jak spędza majówkę

Przed Dodą intensywny maj. Chociaż na początku roku trasą "Aquaria Tour" zakończyła swoją erę koncertowania, nie oznacza to, że nie będziemy widywać jej na festiwalach. Najbliższy szykuje się już pod koniec miesiąca. Doda wystąpi podczas Polsat Hit Festiwalu 2024. Póki co jednak zbiera siły, wypoczywając z dala od Warszawy. Doda w tym roku ma wolną majówkę i postanowiła spędzić ją w okolicach Zakopanem.

Doda korzysta ze słońca i opala się na tarasie przy swoim domku. Wokalistka zatrzymała się w tzw. osadzie i wynajęła piękny drewniany domek. Zdjęciami z opalania pochwaliła się w sieci.

Co za widoki - napisała, prezentując górski krajobraz z perspektywy własnego leżaka.

Internauci z pewnością zwrócą uwagę nie tylko na piękne miejsce ale także idealną sylwetkę Dody. Artystka ma świadomość, jak duży ma wpływ na swoich odbiorców, dlatego niedawno Doda zwróciła uwagę na niebezpieczną modę na idealną figurę i uczuliła fanów, że najważniejsze są zdrowe nawyki i dobra relacja ze sportem a nie drogi na skróty.

Nocleg w miejscu, które wybrała Doda, w apartamencie z widokiem na góry, z kominkiem i własnym ogródkiem kosztuje 5200 zł za dwie osoby i minimum cztery noce. To nie pierwszy raz, kiedy Doda wybiera miejscowość Zakopane i jej okolice, jako miejsce swojego wypoczynku. W końcu może tam nie tylko wypocząć, być blisko natury ale także oddawać się ulubionym sportowym aktywnościom. Też lubicie spędzać czas w górach?

Doda odkąd adoptowała Wolfiego nie rusza się nigdzie bez niego. Ukochany piesek również towarzyszy jej w górach. Wokalistka często dzieli się uroczymi zdjęciami swojego czworonożnego przyjaciela.

