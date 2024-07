Anna Wendzikowska jest już w zaawansowanej ciąży, ale nie rezygnuje z obowiązków zawodowych. Znajduje też chwile na odpoczynek, koniecznie w towarzystwie narzeczonego i najlepiej w malowniczych miejscach za granicą. Ostatnio para relaksowała się we Włoszech. Przypomnijmy: Ciężarna Wendzikowska z narzeczonym we Włoszech. Pokazała już duży brzuszek

Reklama

Po krótkim urlopie dziennikarka wróciła do pracy i tego, co lubi najbardziej czyli rozmów ze światowymi gwiazdami. Anna poleciała na początku tygodnia do Londynu, gdzie miała przeprowadzić wywiad m.in. z Jennifer Aniston. To nie była pierwsza rozmowa obu pań, a Wendzikowska pochwaliła się na Facebooku, że hollywoodzka gwiazda już na wejściu ją rozpoznała. Nie szczędziła jej też komplementów.



Wchodzę na wywiad z Jennifer Aniston:

Ona: Spotkałyśmy się już wcześniej!

Ja: Wow, nie wierzę, że pamiętasz... To bardzo miłe!

Ona: Nigdy nie zapominam ładnej twarzy.

No przesłodka jest.... Kocham ją!!!

Miło z jej strony?

Zobacz: Wendzikowska nie boi się latać samolotami w ciąży? Głos zabrał lekarz

Zobacz także

Reklama

Ciężarna Anna Wendzikowska we Włoszech: