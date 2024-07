Iwona Węgrowska przeżyła prawdziwy dramat. Piosenkarka miała wypadek samochodowy! Na szczęście nic poważnego jej się nie stało, czego z pewnością nie można powiedzieć o aucie, które prowadziła.

Reklama

Jak informuje „Super Express” Węgrowska zderzyła się z… dzikami!

- Ja mam jakiegoś pecha. Właśnie kupiłam sobie nowy samochód, nissana juke, a już miałam wypadek. Wracałam do domu, była godzina 23. Jechałam do Żorów przez Mikołów. Tam nie ma oświetlenia i nagle na drogę wyskoczyło mi stado dzików. Jeden to musiał ważyć ze 200 kg i do tego zatrzymał się na mojej masce, cały przód auta mam skasowany- żali się celebrytka.

Na miejsce wypadku przyjechała policja, która odholowała zniszczony samochód Węgrowskiej. Dziki przeżyły spotkanie z Węgrowską i jej autem. Nie wiemy komu bardziej współczuć, Węgrowskiej czy dzikom…

Reklama