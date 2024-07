Antek Królikowski postanowił zabrać swoją partnerkę Izabelę na premierę filmu "Porady na zdrady 2". Pojawiła się również aktywistka Maja Staśko, która postanowiła zapozować na tzw. ściance z wymownym transparentem z napisem: "Alimenty to nie prezenty". Joanna Opozda zareagowała niemalże od razu.

Antek Królikowski zabrał swoją partnerkę na premierę filmu "Porady na zdrady 2", gdzie po raz pierwszy pojawili się razem na ściance. Okazuje się jednak, że nawet tam nie mógł odpocząć od afery związanej z alimentami, która od tygodni maglowana jest w mediach. Na premierze pojawiła się Maja Staśko, która wykorzystała ten moment, by potępić osoby, które nie płacą alimentów. W tym celu zapozowała z transparentem, na którym napisała: "Alimenty to nie prezenty", postanowiła również rozwinąć swoją myśl na Instagramie.

Przypominamy, że Antek Królikowski odpowie przed sądem za niepłacenie alimentów na Vincenta, które mają opiewać na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Aktor wyjaśniał, że kwota przekracza jego możliwości, to i tak nie powstrzymało Staśko od zrobienia szumu. Trudno nie mieć wrażenia, że przytyk miał także dotyczyć aktora.

Alimenty to nie prezenty. Alimenty to nie przekręty. Powinny być ściągane jak podatki i traktowane z urzędu jako zaległości podatkowe. A alimentary i alimenciarze - także ci popularni - potępiani za brak wsparcia wobec dzieci. Każde dziecko zasługuje na wszystko, co najlepsze ❤️ - pisała Maja Staśko we wpisie po premierze.