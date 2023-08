Joanna Opozda opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z synem, a podczas relacji pochwaliła się, że razem z chłopcem pojechała na wakacje w góry. Aktorka pokazała, jak spędza czas z Vincentem i zdradziła, jak codziennie wita się ze swoim ukochanym synkiem. zawsze tak witam Vincenta 😜 a on zawsze się śmieje- napisała młoda mama. Zobaczcie, jak Joanna Opozda wypoczywa z synem w górach i sprawdźcie, jak gwiazda rozśmiesza małego Vincenta. Joanna Opozda z synem na wakacjach Zaledwie kilka dni temu syn Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego skończył cztery miesiące. Z tej okazji dumna mama opublikowała wówczas urocze nagranie z chłopcem, który po raz pierwszy zaśmiał się na głos. Teraz z kolei Joanna Opozda pokazała w sieci wspólne zdjęcie z Vincentem i zdradziła, jak wita się z synkiem. Dzieńdobereeeek - zawsze tak witam Vincenta 😜 a on zawsze się śmieje, kocham nasze wspólne poranki 🥹 #mumlife #happy #love- napisała na Instagramie. Zobacz także: Joanna Opozda na rodzinnym zdjęciu. "Prababcia, babcia, mama i Vini" Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez joanna opozda (@asiaopozda) Pod wspólnym zdjęciem Joanny Opozdy i jej syna pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są zachwyceni Vincentem. - Jaki duży 😍 słodziaki z Was ❤️ - Boziu, jaki on już duzy😍 - Synek rośnie jak na drożdżach 😊- komentują fani. Zobacz także: Joanna Opozda pochwaliła się nowym zdjęciem, a fani oniemieli! "Boże jaka szczuplutka po dzidziusiu" Joanna Opozda podczas...