7 sierpnia 2023 miną dokładnie dwa lata, odkąd Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub. Od tamtej pory ich relacje przeżyły prawdziwy rollercoaster, a niedawno aktor oficjalnie zadebiutował na premierze u boku nowej partnerki. Jak wygladają jego relacje z synkiem, Vincentem i byłą partnerką? Zdaje się, że byli partnerzy mają nieco odmienne zdanie w temacie...

Antoni Królikowski o relacji z byłą partnerką i synem. Joanna Opozda komentuje

Niebawem miną dokładnie dwa lata od ślubu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Choć para nadal formalnie nie uzyskała rozwodu, nie łączy ich już właściwie nic - poza synkiem, Vincentem. Relacje Antoniego Królikowskiego z synem są przedmiotem zainteresowania fanów i mediów, bo, jak alarmuje od pewnego czasu Joanna Opozda, jej były partner nie interesuje się tym, co słychać u jego dziecka.

Tymczasem ostatnio Antoni Królikowski zabrał obecną partnerkę na premierę, a oficjalny debiut Izabeli u jego boku stał się też okazją do udzielenia wywiadów. Aktor zabrał głos między innymi w sprawie relacji z Joanną Opzodą!

- Tu nie chodzi o to, czego ja chcę, tylko chodzi o to, aby pewne sprawy ustalić, rozwiązać, pokończyć, aby móc żyć i funkcjonować. Dużo jest jeszcze do zrobienia, ale idzie ku dobremu - opowiedział Antoni Królikowski zapytany o ułożenie relacji z byłą partnerką.

Wypowiedzi byłego partnera nie pozostawiła bez komentarza Joanna Opozda. Jak twierdzi mama małego Vincenta, nie rozumie, co, według Antoniego Królikowskiego idzie "ku dobremu". Aktorka wyjawiła też, że tata Vincenta stroni od kontaktów z synem. Zaskakujące słowa!

- Nie wiem co u niego idzie „ku dobremu”, na pewno jednak nie chodziło tutaj o nasze relacje, ani o jego relacje z dzieckiem, bo tych relacji zwyczajnie NIE MA. Od początku grudnia zeszłego roku, Antek nawet raz nie napisał, nie zadzwonił, nie zaproponował spotkania z synem, nie wyszedł z żadną inicjatywą, tylko ja proponowałam spotkania które ostatecznie nie doszły do skutku, bo zawsze coś mu nie pasowało - wyjawiła Joanna Opozda dla "Super Expressu".

Wygląda na to, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski mają nieco inne spojrzenie na swoje wzajemne relacje i kontakty aktora z synem. Co więcej, nie jest również tajemnicą, że Antoni Królikowski uchylał się od płacenia alimentów na rzecz Vincenta. Ostatnio aktor przyznał nawet, że sprzedaje dom, by mieć środki na spłatę ojcowskich zobowiązań.

- Jestem w trakcie sprzedaży mojego domu, dzięki której ureguluję zaległe alimenty i część przyszłych należności z góry - łącznie kwotę ok. 100 tys. zł od razu na rachunek Asi. Dodatkowo wpłacę na depozyt sądowy odpowiednie zabezpieczenie przyszłych płatności za 6 miesięcy - mówił w czerwcu Antoni Królikowski dla "Super Expressu".

Czy relacje Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy faktycznie - jak twierdzi aktor - mają szansę na poprawę? O tym ich fani z pewnością przekonają się z biegiem czasu.

