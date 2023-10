Joanna Opozda zareagowała na gorzkie słowa Antoniego Królikowskiego? Tuż po tym, jak aktor w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się do zarzutów, że w Dzień Ojca nie spotkał się z synem i wyznał, że sprzedaje dom, żeby uregulować alimenty, jego żona opublikowała bardzo wymowne zdjęcie. To jej komentarz do całej sytuacji?

Joanna Opozda wymownie reaguje na gorzki komentarz Antoniego Królikowskiego

Wszystko wskazuje na to, że konflikt między Joanną Opozdą a Antoni Królikowskim przybiera na sile. Chociaż para rozstała się ponad rok temu, to wciąż nie wiadomo, kiedy odbędzie się ich sprawa rozwodowa. Małżeństwo zakończyło swój związek w bardzo złych relacjach, a aktorka wyznała, że jej mąż nie zabiega o kontakty z synem. Ostatnio Joanna Opozda świętowała Dzień Ojca i zdradziła, że Antoni Królikowski od kilku miesięcy nie widział się z Vincentem. Aktor zareagował na wyznanie żony i w rozmowie z "Super Expressem" skomentował doniesienia o swojej relacji z synem,

Co ciekawe, po tym, jak w mediach pojawił się komentarza Antoniego Królikowskiego, Joanna Opozda opublikowała wymowny kadr...

Jak widać, Joanna Opozda podczas relacji na InstaStories pokazała okładkę książki Fiodora Dostojewskiego o wymownym tytule "Idiota". Wybór książki o takim tylule może być oczywiście przypadkowy, ale zastanawiający jest fakt, że Joanna Opozda pochwaliła się nią właśnie w dzień, w którym jej mąż publicznie zarzucił, że podczas wcześniejszych spotkań z synem robiła mu awantury.

Myślicie, że jest jeszcze szansa, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski dojdą do porozumienia?