Choć do pierwszej rozprawy rozwodowej Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego pozostaje jeszcze sporo czas, chyba nikt już się nie łudzi, że aktorzy dojdą do porozumienia. Samotnie wychowująca dziecko gwiazda wielokrotnie uderzyła publicznie w byłego partnera, zarzucając mu m.in. uchylanie się od płacenia alimentów. Nic dziwnego, że doniesienia na temat przełomu, które niedawno pojawiły się w tabloidzie, wywołały zaskoczenie. Czy to możliwe, że małżonkowie znaleźli pewne ugodowe rozwiązania? Joanna Opozda zabrała głos w tej sprawie.

Joanna Opozda komentuje plotki o rozwodowym kompromisie z Antonim Królikowskim

Ostatnio "Super Express" przekazał, że wbrew doniesieniom o rzekomym planie odebrania Antoniemu Królikowskiemu praw rodzicielskich, Joanna Opozda nie złożyła takiego wniosku do sądu. Według tabloidu aktor zaczął starać się, by spłacić zadłużenie u byłej partnerki. Redakcja poinformowała, że gwiazdor "wziął się ostro do roboty, aby pozbyć się długów alimentacyjnych". Co więcej, ponoć małżonkom zależy na tym, by jak najszybciej doprowadzić do rozwodu.

Jak się okazuje, Joanna Opozda zupełnie inaczej widzi tę sprawę. W rozmowie z serwisem Pudelek.pl aktorka dała jasno do zrozumienia, co sądzi o doniesieniach na temat starań Antoniego Królikowskiego. Czy to możliwe, że gwiazda zrezygnuje z orzeczenia o winie byłego partnera i zgodzi się na obniżenie kwoty alimentów?

Wszystko to bzdury — napisała Joanna Opozda.

Gdy redakcja portalu Pudelek.pl próbowała dociec, które konkretnie doniesienia tabloidu są nieprawdziwe, aktorka odpisała: "Wszystko".

Wygląda na to, że nie ma mowy o żadnym porozumieniu między rodzicami małego Vincenta. Najwyraźniej gwiazdy czeka zacięta batalia sądowa. Przypominamy, że termin pierwszej rozprawy rozwodowej Joanny Opozdy wyznaczono na luty 2024 roku.

Nie będzie to jedyna rozprawa, jaka czeka aktorkę. Na początku listopada dowiedzieliśmy się, że Joanna Opozda została pozwana. W 2024 roku czeka ją proces z rodzinną historią w tle.

