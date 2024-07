Program "Warsaw Shore" osiągnął sukces jakiego chyba nikt się nie spodziewał. Z każdym odcinkiem słupki oglądalności rosły, a program zyskał zarówno sympatyków jak i sceptyków, co więcej, doczekał się także emisji za granicą. Takie zainteresowanie spowodowało, że będzie kolejny sezon "Ekipy z Warszawy". Przypomnijmy: Zagraniczne zwiastuny Warsaw Shore. "Trajbson" podbije świat?

Program pojawi się w wiosennej ramówce stacji. Konkretne terminy nie są jeszcze znane. Jest to spowodowane tym, że do pierwszej edycji zgłosiło się ponad tysiąc osób a castingi były przeprowadzane w różnych miastach. Prawdopodobnie tym razem będzie tak samo, a może nawet i lepiej.

Zobacz: Mamy nową skandalistkę. Ewelina z "Warsaw Shore" uprawiała seks na wizji

Największą niespodzianką jest fakt, że w nowej odsłonie show zobaczymy doskonale nam już znanych uczestników. Do ósemki z pierwszej edycji dołączą osoby wyłonione w castingach. Wygląda więc na to, że czekają nas kolejne miesiące pełne wrażeń. Co to może oznaczać? Na pewno więcej emocji, seksu i imprez. Zobacz: Ekipa z Warszawy ostro imprezowała w Krakowie

Będziecie oglądać "Warsaw Shore 2"?

