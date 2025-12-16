Dorota Szelągowska już od lat prowadzi uwielbiane przez widzów programy, w których odmienia domy i mieszkania uczestników. Szelągowska jest jedną z największych gwiazd TVN, dlatego wiadomość o tym, że program z jej udziałem nie będzie kontynuowany z pewnością jest sporym zaskoczeniem dla wszystich.

Nie będzie kolejnego sezonu "Pogromców chaosu"

Zaledwie kilka miesięcy temu na antenie TVN wystartowował zupełnie nowy program. Dokładnie 14 września widzowie zobaczyli pierwszy odcinek "Pogromców chaosu", w któym Dorota Szelągowska połączyła siły z Agnieszką Witkowską, znaną w sieci jako Arcgitekt Porządku. Wiktkowska i Szelągowska porządkowały i przeprowadzały metamorfozy w mieszkaniach uczestników.

Emisja pierwszego sezonu "Pogromnców chaosu" zakończyła się w listopadzie. Od tamtej chwili nie było wiadomo, czy powstaną kolejne odcinki produkcji. Teraz wszystko jest już jasne. Agnieszka Wiktkowska za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że nie powstanie nowy sezon "Pogromców chaosu".

Dziś mogę już oficjalnie potwierdzić: NIE będzie kolejnych sezonów Pogromnów Chaosu. Ale wiem jedno: to, co razem stworzyliśmy, miało ogromny sens!!! Czy rozumiem tę decyzję? Nie wiem. Ale podobno nie wiedzieć też jest OK... napisała Agnieszka Witkowska.

Internauci zszokowani decyzją TVN

Pod postem Agnieszki Witkowskiej na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie ukrywają zaskoczenia i rozczarowania decyzją stacji.

Absolutnie się nie zgadzam! Ten program zmieniał ludziom nie tylko domy, ale i życie. Tyle historii, tyle poruszeń, tyle odwagi, którą dawałaś innym… Dziękuję za całą tę ogromną wartość

Jakoś tak już jest w telewizji, że im bardzie wartościowy format, tym szybciej spada z ramówki. Przykro mi, że znów tak się stało

Wielka szkoda bo to naprawdę był program z sensem i misja tak jak pisałaś komentują internauci.

Oglądaliście "Pogromców chaosu" i żałujecie, że nie będzie nowych odcinków producji?

Zobacz także: