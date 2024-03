Dagmara Kaźmierska jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami". I chociaż wciąż ma problemy z nogami po wypadku samochodowym do którego doszło w 2019 roku, to na parkiecie daje z siebie wszystko. Jurorzy nie są zachwyceni jej tańcem, ale fani mocno jej kibicują. Wraz z rozpoczęciem występów w tanecznym show internauci zaczęli wspominać przeszłość Dagmary Kaźmierskiej, która spędziła kilkanaście miesięcy w więzieniu. W jednym z wywiadów odniosła się do wydarzeń sprzed lat.

Dagmara Kaźmierska zdobyła ogromną popularność dzięki występom w "Królowych życia". Widzowie pokochali barwną bohaterkę hitu TTV, która nigdy nie ukrywała swojej przeszłości. Dagmara Kaźmierska będąc młodą dziewczyną trafiła bowiem do więzienia. Jakiś czas temu "Królowa życia" pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego i wówczas nie zabrakło pytań o jej dawny udział w grupie przestępczej trudniącej się sutenerstwem.

Kuba Wojewódzki, który słynie z ostrego języka, nie przepuścił wtedy Dagmarze Kaźmierskiej i zapytał ją wprost: "jak się handluje ludźmi?". Na reakcję celebrytki nie trzeba było długo czekać.

Nigdy nie handlowałam ludźmi. Za handel żywym towarem zostałam uniewinniona. Gdybyś to wiedział, to wiedziałbyś, że to jest karane wysoką karą do 15 lat, a ja byłam w zakładzie kilkanaście miesięcy

mówiła w programie Kuby Wojewódzkiego.