Kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska powiedziała, co sądzi o nowych jurorach w "Tańcu z Gwiazdami". W sieci rozpętała się niemała burza, w której głos zabrał Rafał Maserak oraz Iwona Pavlović. Teraz do tego grona dołączyła jedna z uczestniczek tegorocznej edycji tanecznego show- Dagmara Kaźmierska, która w ostrych słowach podsumowała tę aferę.

Niedawno w sieci pojawiła się burza odnośnie składu jury w "Tańcu z Gwiazdami", która rozpoczęła Agnieszka Kaczorowska. Na ten temat wypowiedziało się kilka osób, a teraz głos postanowiła zabrać uczestniczka show - Dagmara Kaźmierska. Logicznym jest, że to właśnie gwiazdy mają najlepszy ogląd na tegoroczny skład sędziowski, ponieważ to o ich tańcu wypowiadają się jurorzy.

W rozmowie z serwisem "ShowNews" Dagmara Kaźmierska postanowiła dorzucić kilka swoich słów i stanęła w obronie jurorów "Tańca z Gwiazdami":