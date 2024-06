W miniony wtorek na Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do bardzo przykrego i niebezpiecznego zdarzenia. Viki Gabor i jej tata Dariusz zostali zaatakowani przez 34-letniego mężczyznę. Sprawca użył gazu pieprzowego, a także uderzył ojca piosenkarki. Jak dziś czuje się Viki Gabor? Wątpliwości rozwiewa najnowsze nagranie, które pojawiło się na jej instagramowym profilu.

Doniesienia o ataku na Viki Gabor i jej tatę zszokowały i mocno zmartwiły fanów piosenkarki. Zarówno wokalistka, jak i jej ojciec trafili do placówek medycznych. Dzień po tym przykrym zdarzeniu Viki Gabor opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że jest już w domu, jednak w dalszym ciągu odczuwa ból, którego "nikomu nie życzy".

(...) Jestem już w domu i powoli dochodzę do siebie po tym, co nas spotkało. Nikomu nie życzę takiego bólu jakiego doznałam i który nadal odczuwam. Kochani proszę Was, szanujmy się wzajemnie. Przemoc i agresja nigdy nie są rozwiązaniem. Do zobaczenia już wkrótce

- poinformowała wówczas Viki Gabor