Rodzina Beckhamów gdziekolwiek się pojawi wzbudza olbrzymie zainteresowanie. Paparazzi śledzą gwiazdy na każdym kroku. Ostatnio Victoria wraz z mężem i małą Harper przebywała w Nowym Jorku.

W przerwie pomiędzy pokazami mody, które odbywały się w ramach New York Fashion Week gwiazdorska para wraz z córeczką postanowiła udać się na obiad do modnej restauracji Balthazar w Soho. Wejście do lokalu było obstawione przez fotoreporterów. Na szczęście Beckhamowie mają dobrych ochroniarzy, którzy wiedzą jak rozproszyć tłum paparazzi i zatroszczyć się o bezpieczeństwo gwiazd.

David z małą Harper na pokazie kolekcji Victorii: