W telewizji często dochodzi do zmian czy transferów i to zawsze budzi skrajne emocje u odbiorców. Teraz w stacji TVN ogłoszono huczny powrót uwielbianego prezentera- Szymona Majewskiego. W jakiej roli zobaczą go widzowie? Czy otrzyma swój autorski program? Sprawdźcie szczegóły!

Szymon Majewski był niegdyś ulubieńcem widzów. W stacji TVN prowadził m.in. program "Mamy cię", który przyciągał tysiące widzów przed telewizory. Na tym się jednak nie skończyło i poza tym show poprowadził swój talk-show "Szymon Majewski Show", który był bezpośrednią konkurencją dla Kuby Wojewódzkiego. Przez ostatnie lata Szymon Majewski prowadził audycję radiową. Teraz, po 12 latach okazuje się, że stacja TVN ponownie zaprosiła prezentera do współpracy.

W środę na oficjalnej stronie stacji TVN widzowie mogli dostrzec informację o powrocie Szymona Majewskiego. Niestety póki co nie wiadomo, w jakiej roli widzowie zobaczą showmana, jednak można spodziewać się, że z racji wcześniejszych doświadczeń może otrzymać własny program lub być prowadzącym istniejącego już show.

Okazuje się, że Szymon Majewski "przyciągnął" tę myśl podczas snu i niedługo potem stacja TVN złożyła mu propozycję ponownej współpracy:

To jest niewiarygodna sprawa, coś mi się przyśniło 5 dni temu, ta stacja, niewyraźne logo. Obudziłem się, mówię do żony: Magda, śniło mi się logo jakiejś stacji. Magda do mnie: Dośnij jeszcze!. Dalej śpię, taka mgiełka, jakby TVN, no i rano zadzwonili

- czytamy na stronie TVN-u.