Grażyna Torbicka odeszła z TVP po 31 latach pracy w stacji! Dziennikarka wydała we wtorek oświadczenie, w którym pożegnała się z widzami programu "Kocham kino", który prowadziła. My postanowiliśmy przypomnieć, jak swoją karierę zaczynała Grażyna Torbicka. Specjalnie dla Was zebraliśmy archiwalne zdjęcia!

Grażyna Torbicka debiutowała w programie "Sportowa niedziela" u boku Wojciecha Szaranowicza 33 lata temu. Po dwóch latach przeszła do TVP, gdzie pracowała do dnia dzisiejszego. Była autorką programu "Kocham kino". W 1985 roku zadebiutowała jako konfernacjerska na popularnym do dzisiaj festiwalu w Sopocie. Od wielu lat prowadzi galę rozdania TeleKamer. Zobaczcie zdjęcia z początków kariery dziennikarki!

