Gdy kilka lat temu Maciej Orłoś postanowił rozstać się z TVP, ogromna część widzów nie kryła rozczarowania. Przez ten cały czas wielu stale dopytywało, kiedy i czy w ogóle prezenter powróci. Teraz wszystko stało się jasne!

Przez 26 lat Maciej Orłoś był jedną z czołowych twarzy TVP, ale gdy w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość zaczęło mieć większy wpływ na stację, a stery przejął Jacek Kurski, prezenter powiedział stanowcze "nie" i zrezygnował z dalszej współpracy. Widzowie nie mogli pogodzić się z odejściem wieloletniego gospodarza "Teleexpressu" i długo domagali się powrotu.

Zobacz także: Maciej Orłoś kpi z Sylwestra w TVP. Była gwiazda stacji nie przebiera w słowach

Maciej Orłoś pozostawał jednak nieugięty, a przynajmniej do niedawna, gdy kilka tygodni temu zamieścił na InstaStory niejednoznaczną odpowiedź.

Teraz już wiadomo, co dokładnie chciał w ten sposób przekazać. W rozmowie z Faktem Maciej Orłoś potwierdził, że planuje powrót do TVP i to w bardzo niedalekiej przyszłości!

To jest kwestia najbliższych dni, dlatego że wiadomo, dzieje się. Dzieje się bardzo dużo. Oczywiście, to nie są moje decyzje, ale z tego, co wiem, to jest bardzo taka mocna, silna wola, żeby Telewizja Polska zmieniła się jeszcze przed świętami

- przekazał w rozmowie z Faktem.