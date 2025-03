Netflix prezentuje jeden z najmocniejszych thrillerów tego roku! "Squad 36" to film, który przenosi widzów do świata brutalnych policyjnych intryg i morderczych tajemnic. Antoine Cerda musi zmierzyć się z mroczną prawdą – czy odkrycie jej nie będzie go kosztować zbyt wiele? Tytuł w raptem kilka dni wyprzedził pozostałe pozycje, plasują się na podium w kategorii najchętniej oglądanych.

Nowy thriller "Squad 36" hitem Netfliksa

Pod koniec lutego na platformę Netflix trafił film "Squad 36", który prędko podbił serca widzów. Głównym bohaterem thrillera jest Antoine Cerda (Victor Belmondo) – doświadczony policjant, który po sankcjach Generalnego Inspektoratu Policji Narodowej Francji zostaje zdegradowany i przeniesiony z elitarnej jednostki dochodzeniowo-interwencyjnej do brygady walki z przestępczością. Nowa rola oddziela go od dawnych towarzyszy, a jego kariera wydaje się zmierzać w dół.

Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy po 13 miesiącach od przeniesienia Cerda dowiaduje się o brutalnych morderstwach dwóch swoich byłych kolegów z jednostki. Co gorsza, trzeci funkcjonariusz znika bez śladu. Prowadząc własne śledztwo, Antoine odkrywa, że za zbrodniami stoi coś więcej niż przypadkowe akty przemocy. Policyjne układy, rywalizacja i skomplikowana sieć intryg prowadzą go w niebezpieczne rejony, gdzie każdy ruch może być ostatnim.

Kto pojawił się na ekranie w filmie "Squad 36"?

Twórcy "Squad 36" zadbali o mocną obsadę, która dodaje filmowi autentyczności i emocji. Wśród głównych aktorów znaleźli się:

Victor Belmondo – jako Antoine Cerda, główny bohater thrilleru,

– jako Antoine Cerda, główny bohater thrilleru, Tewfik Jallab – w roli Samiego Belkaïma,

– w roli Samiego Belkaïma, Yvan Attal – jako Charles Ballestra,

– jako Charles Ballestra, Juliette Dol – wcielająca się w Hannę Levasseur,

– wcielająca się w Hannę Levasseur, Nicolas Wanczycki – jako prefekt Nabavian.

Zestawienie tych nazwisk sprawia, że "Squad 36" wyróżnia się zarówno pod względem aktorskim, jak i fabularnym.

Dlaczego warto obejrzeć "Squad 36" na Netfliksie?

Film dopiero co zadebiutował na Netfliksie, ale już wzbudza emocje wśród widzów i krytyków. "Squad 36" określany jest jako mocna, brutalna produkcja, która nie boi się poruszać trudnych tematów i pokazuje mroczne oblicze służb mundurowych. To thriller, który łączy dynamiczną akcję z wciągającą fabułą i świetnie wykreowanym klimatem mrocznego Paryża. Fani intensywnych filmów kryminalnych i policyjnych intryg na pewno znajdą tu coś dla siebie.

Na plus należy zaliczyć:

Brutalne, realistyczne sceny akcji,

Nieprzewidywalny rozwój fabuły,

Mocne aktorstwo i realistyczne relacje między postaciami,

Mroczny klimat francuskiej policji i jej wewnętrznych konfliktów.

"Squad 36" to więc niewątpliwie jeden z najmocniejszych thrillerów tego roku, łączący intensywną akcję z intrygującą fabułą. Jeśli chcesz przekonać się, jak potoczy się śledztwo Antoine’a Cerdy, nie czekaj! "Squad 36" jest dostępny wyłącznie na platformie Netflix. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zanurzyć się w mroczny świat policyjnych tajemnic.



