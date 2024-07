Ciemne kontury łagodnie przechodzące w jasne wnętrze tego samego odcienia czy odważny miks dwóch różnych kolorów? Subtelnie czy drapieżnie? Sprawdź, co do Ciebie pasuje i jak w prosty sposób uzyskać efekt ombre na ustach!

Reklama

Ombre pokochałyśmy już kilka lat temu, kiedy niemal każda z nas chciała mieć na włosach efekt przechodzenia koloru ciemniejszego w jaśniejszy. Teraz ombre powraca, ale w zupełnie innej odsłonie, bo na ustach. To najgorętszy hit w makijażu w 2017 roku!

Usta ombre mogliśmy oglądać na wybiegach już od kilku sezonów. Lansowały go największe domy mody: Dior, Miu Miu, Givenchy, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana... Dwukolorowy makijaż szturmem podbił również serca gwiazd, influencerek i blogerek modowych.

Zobacz także

Teraz pora na to, żebyśmy pokochały go i my! Trend na ombre to świetny sposób na pokazanie pazura. W dodatku świetnie powiększa optycznie usta, które dzięki temu będą wyglądać na pełniejsze!

Wypróbowała go już Anna Dereszowska, ambasadorka Oriflame, która razem z firmą świętuje w tym roku 50. jubileusz obecności marki na rynku!

Zobacz, jak osiągnąć ten look.

CERA

Materiały prasowe

Zapewnij sobie nieskazitelny wygląd cery – rozprowadź na twarzy bazę, a w chwilę później podkład. Następnie zadbaj o podkreślenie konturu twarzy – na kości policzkowe nałóż krem rozświetlający – poprowadź go aż do wysokości zewnętrznego kącika oka. Na koniec omieć twarz kosmetykiem brązującym, skup się na miejscach pod kośćmi policzkowymi, wzdłuż skroni i pod brodą.

Materiały prasowe

OCZY

Materiały prasowe

Rozświetl skórę wokół oczu za pomocą korektora, nałóż na powieki jasny cień z rozświetlającymi drobinkami. Delikatnie wytuszuj rzęsy maskarą i podkreśl brwi kredką w brązowym odcieniu.

Materiały prasowe

USTA OMBRE

Materiały prasowe

Aby pomalować usta techniką ombre, wybierz pomadki w dwóch odcieniach – ciemniejszym i jaśniejszym. Zacznij od ciemniejszej pomadki – podkreśl nią kontur ust, następnie nałóż ją w kącikach i rozetrzyj w kierunku do wewnątrz. Teraz nałóż jaśniejszy odcień na środek warg, rozetrzyj pomadkę, aby kolory płynnie przechodziły jeden w drugi. Kontur ust możesz też utrwalić konturówką, aby na dłużej utrzymać efekt ombre.

Jeśli lubisz eksperymentować, możesz też wybrać dwa różne kolory – takie połączenie wymaga nie tylko odwagi, ale i wprawy.

O czym należy pamiętać? Mocny makijaż ust wymaga odpowiedniego przygotowania pielęgnacyjnego – nawilżenia i zmiękczenia. Wypróbuj Jubileuszową Edycję kultowego kremu Tender Care!

Materiały prasowe

Dopełnieniem każdego makijażu są perfumy. Dzięki nim poczujesz się kobieco i pięknie. Spróbuj jubileuszowego zapachu Oriflame Volare Gold o kwiatowo-różanych nutach.

To niezwykle kobiecy i uwodzicielski aromat. Sercem kompozycji jest niezwykły bukiet purpurowych róż Grand Amour, otaczający luksusowy, słodki akord solonego karmelu. Bez wątpienia zachwyci każdego!

Reklama