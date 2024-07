Od kilku dni media aż huczą o niebotycznie drogiej imprezie miliardera - Pawła Marchewki. Mężczyzna na swoje urodziny zaprosił śmietankę polskiego show-biznesu i tak we Francji znaleźli się między innymi Majdanowie czy Lewandowscy! Teraz na światło dzienne wyszło, jak Anna i Robert zachowywali się podczas hucznej ceremonii! Nie uwierzycie!

Anna i Robert Lewandowscy na urodzinach miliardera

W ostatnim czasie media doszukują się kryzysu u Lewandowskich! Wszystko za sprawą nowej pasji Anny, jaką jest taniec. Celebrytka często dzieli się z fanami nowymi nagraniami z zajęć, na których tańczy z trenerem bachatę. Tylko tyle wystarczyło niektórym internautom, aby stwierdzić, że piłkarz i jego małżonka przechodzą trudne chwile w związku. Na szczęście wygląda na to, że Robert w pełni akceptuje pasję Anny Lewandowskiej i ją w tym wspiera.

W ostatnim czasie celebryci wyjechali na wspólne, zasłużone wakacje, a chwilę później otrzymali zaproszenie na wielką, dwudniową imprezę miliardera Pawła Marchewki, który obchodził swoje urodziny we Francji. Jak zachowywali się Robert i Anna Lewandowscy? Wiemy!

Portal Pudelek ustalił, jak Robert i Anna Lewandowscy zachowywali się podczas imprezy. Okazuje się, że nie opuszczali siebie na krok:

Na odległość było widać, że bardzo się kochają. Nie unikali czułych gestów i pocałunków. Spędzali razem niemalże każdą chwilę. Do tego byli niezwykle sympatyczni i rozmawiali z zaproszonymi gośćmi - wyznał informator Pudelka.

Co ciekawe, Lewandowscy nie spędzali czasu, tak jak większość osób. Rano, gdy wszyscy przygotowywali się do wieczornej celebracji lub udali się na zwiedzanie, piłkarz i jego żona zeszli do hotelowej siłowni i odbyli trening!

Po śniadaniu można ich było spotkać w hotelowej siłowni. W tym czasie inni goście szykowali się na imprezę, zwiedzali okolice lub po prostu odpoczywali w swoim towarzystwie - wyjawił informator.

Wygląda na to, że Anna i Robert Lewandowscy doskonale się dogadują i mimo upływu lat wciąż są w sobie niezwykle zakochani i wspierają się najmocniej. Oby było tak dalej!

