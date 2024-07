Urszula Radwańska po sezonie tenisowym wybrała się na wakacje do Kenii. Choć w tym sezonie tenisistka nie może pochwalić się takimi sukcesami, jak jej siostra Agnieszka, która niedawno wygrała turniej Masters w Singapurze, to wypoczynek jej się należy! Ula pochwaliła się zdjęciem z wakacji na swoimi profilu na Facebooku.

Tenisistka zakończyła sezon 30 października na turnieju w Luksemburgu. W rankingu WTA Ula zajmuje obecnie 95. miejsce. Radwańska poinformowała także, że rozstała się ze swoim trenerem Maciejem Domką, nie podała jeszcze nazwiska nowego szkoleniowca. Za to poinformowała swoich fanów, że udała się właśnie na zasłużony wypoczynek w Afryce. Na swoim facebookowym profilu zamieściła zdjęcie na plaży i okrasiła je opisem:

Pod fotką tenisistki w bikini nie brakuje pochlebnych komentarzy fanów:

Zobacz także

Lecz pojawiły się także słowa krytyki:

Cudowne wakacje w Kenii!wkrotce wiecej fotek:)Amazing vacation in Kenya!more photos soon:)

Posted by Urszula Radwanska on 7 listopada 2015