Urodziny księcia George'a są dla Brytyjczyków niemal świętem narodowym. Od tygodni trwały przygotowania do tej uroczystości. Anglicy szykowali prezenty dla synka księcia Williama i księżnej Kate. Książęca para wolała jednak świętować je skromniej. Zobacz: Wiemy, jak książę George spędza swoje urodziny

Drugie urodziny księcia George odbyły się w rezydencji Anmer Hall w Norfolk. Książęca para zaprosiła 12 dzieci. Wielkim zaskoczeniem było pojawienie się 94-letniego pradziadka dwulatka, księcia Filipa, który rok temu nie mógł być obecny z wnukiem podczas jego pierwszych urodzin. Tym razem nie dojechali dziadkowie czyli książę Karol i księżna Camilla. Na szczęście książę William dostał dzień wolnego w nowej pracy (od kilku dni pracuje jako pilot ambulansu), aby móc być w tym dniu z synem.

Cała zabawa trwała nieco ponad godzinę. Urodziny księcia George'a uczciła również Brytyjska Gwardia Narodowa, która przed Buckingham Palace odegrała "Happy Birthday". Na cześć dwulatka zabiły dzwony w opactwie Westminster. Książę dostał też tweeta z oficjalnymi życzeniami od... monarchii brytyjskiej (tak, tak - monarchia ma konto na Twitterze:)

Jesteśmy już ciekawi, co rodzice wymyślą na jego trzecie urodziny!

Zobacz: Książę William zdradził, czy planują z Kate trzecie dziecko. Jak myślicie?

Zobacz także

Thank you to the Grenadier Guards for playing ‘Happy Birthday’ at today’s Guard Change! #HappyBirthdayPrinceGeorge https://t.co/Gkcal0kShn