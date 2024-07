Justyna Steczkowska świętowała wczoraj swoje 43. urodziny. Impreza z tej okazji odbyła się jednak już w piątek wieczorem, w warszawskim klubie La Playa. Na tę okazję diwa pojawiła się w seksownej kreacji Agnieszki Maciejak. Specjalnie dla setek fanów zaśpiewała swoje największe przeboje w zaskakujących aranżacjach.

Wokalistka otrzymała całą całą górę prezentów od wiernych fanów. Wśród gości pojawili się jej najbliżsi przyjaciele, a także mąż, Maciej! Para wyglądała oczywiście jak z żurnala.

Piosenkarka tak wspominała swoje urodziny w klubie:

Kochani doszły do mnie słuchy, że kilka osób było niezadowolonych z powodu późniejszej godziny mojego występu. Wszystkich, którzy poczuli się urażeni z całego serca przepraszam i delikatnie przypominam, że to nie był koncert wyznaczony na konkretną godzinę, tylko impreza urodzinowa na której grali też różni Dj-e. W klubie byłam punkt 23:00 i patrzyłam sobie z garderoby jak tańczycie pod sceną i byłam pewna, że dobrze się bawicie, więc nie chciałam tego przerywać, ale kiedy usłyszałam okrzyki "Justyna, Justyna" doszłam do wniosku, że czas już zacząć :) Tak więc "wybaczcie mnie złej", a Wasze wybaczenie będzie dla mnie najpiękniejszym prezentem urodzinowym, bo to właśnie dziś są moje urodziny :) Dobrego dnia! Justyna