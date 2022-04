Gdy w Polsce mrozy i śnieżyce, kolejne rodzime gwiazdy odlatują do ciepłych krajów. Ostatnio dołączyła do nich Justyna Steczkowska , która wybrała chyba najbardziej popularny ostatnio kierunek - Zanzibar. Na ostatnich, gorących zdjęciach udowadnia, że nadal ma wprost nieziemską figurę. Najwięcej emocji budzi jednak fotka na której wokalistka występuje objęta z pewnym sporo młodszym przystojniakiem… Domyślacie się kto to? Zobacz także: Justyna Steczkowska pokazała zdjęcia tuż po narodzinach córki i te aktualne! "Widać na nim jak inne miałam ciało" Justyna Steczkowska na zdjęciach z Zanzibaru z synem Basia Kurdej-Szatan, Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki, Blanka Lipińska, Ivona Pavlović… Polskie gwiazdy pokochały Zanzibar. Cudowne plaże wyspy będą również tłem nowej edycji „Hotelu Paradise” . Do grona celebrytów odwiedzających ten wakacyjny raj dołączyła ostatnio Justyna Steczkowska. Popularna wokalistka pokazała ostatnio zdjęcia z wyjazdu. Zanzibar...❤️ Słońce, radość i chwila oddechu od masek... wszelkich 😊😊😊 Sporo emocji budzi zdjęcie z przystojniakiem, którego obejmuje. Niektóre obserwatorki profilu Justyny nie mogły uwierzyć, że to… syn Leon! Szok! Matka i syn ! To niesamowite, nie do wiary! Ile syn ma lat? Leon lat 21 - zdradziła Justyna Piękna jak zawsze 🤩Figura sztos 🔥💪Syn przystojny 😁Cudownych wakacji życzę. Moje marzenie.. Ogien🔥🔥🔥 wyglada Pani zjawiskowo, syn rowniez 😁😁😍 Przepiękna...., syn wspaniały 🤩😍🤩 dla mnie najwspanialszy 😍 - odpowiedziała wokalistka Ale Twoj syn musi byc dumny chodzac z taka mama😍😁 on ze mnie a ja z niego 😍- odpowiedziała Jak Wam się podobają zdjęcia Justyny? Rzeczywiście tylko pozazdrościć "pięknych...