20. urodziny Dawida Kwiatkowskiego

Dawid Kwiatkowski świętuje dziś swoje 20. urodziny! Popularny artysta urodził się 1 stycznia 1996 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Jest młodszym bratem piosenkarza Michała Kwiatkowskiego. Dawid ma rzesze wielbicielek, które śledzą każdy jego post w social media. Na swoim facebookowym profilu piosenkarz podziękował wszystkim za życzenia urodzinowe, a ze jego urodziny zbiegają się z Nowym Rokiem, to życzył fanom pomyślności w 2016! :) My również przyłączamy się do życzeń, jednych i drugich. ;)

