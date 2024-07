W Polsce Eurowizja to konkurs, z którym artyści nie chcą się utożsamiać. Nic dziwnego, w końcu całe widowisko uchodzi za komercyjną papkę z wiejskimi przyśpiewkami pozbawioną jakiejkolwiek klasy. Takiego zdania jest chyba także wokalistka belgijskiego zespołu Bruk Braders, Roxorloops.



Roxorloops reprezentował Belgię podczas tegorocznej Eurowizji w Dusseldorfie. Podobnie jak nasza reprezentantka Magdalena Tul, która jest znana głównie widzom "Jakiej to melodii", przepadł bez echa. Najwyraźniej porażka na Eurowizji zamknęła przed wokalistą drzwi do kariery w Belgii, dlatego korzystając z niepopularności Eurowizji w Polsce zdecydował się na zawojowanie naszego rynku. Ma na to całkiem spore szanse.



Już w najbliższy weekend Roxorloops powalczy o główną nagrodę "Must Be The Music". Myślicie, że ma jakąś szansę na zwycięstwo?



habibi

Reklama