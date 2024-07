Na prezentacji wiosennej ramówki TVN nie mogło zabraknąć przystojnych facetów. Wśród nich znaleźli się Olivier Janiak, Marcin Tyszka, Dawid Woliński, Marcin Prokop, Marcin Tyszka. Który z nich wyglądał najlepiej?

Marcin Tyszka i Dawid Woliński ubrali się w to, co lubią najbardziej. Pierwszy do luźnej marynarki, spod której wystawała bluza, dodał swój nieodłączny element, czyli chustę. Drugi zaś po raz kolejny postawił na spodnie z obniżonym krokiem i trafnie zestawił je z dopasowaną górą w postaci skórzanej kurtki. Obaj wyglądali bardzo stylowo.

Michał Piróg i Olivier Janiak zdecydowali się na garnitury. Piróg wybrał hit obecnego sezonu, czyli kratę. Janiak zaś przyszedł w klasycznym eleganckim garniturze. Tego dnia był jednym z najleoiej ubranych facetów.

Tak prezentowały się gwiazdy na wiosennej ramówce TVN: