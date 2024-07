W towarzystwie GOKa WANa nie można czuć się skrępowaną. Jego rozbrajający uśmiech i częste żarty sprawiają, że ma się wrażenie, iż zna się go od lat.

Reklama

Stylista przyznał, że w młodości najpierw miał problemy z otyłością, a następnie z nadmierną szczupłością. Wahania wagi były na tyle groźne, że mógł przypłacić to życiem. Być może dlatego tak świetnie rozumie kobiety. Udowadnia, że w każdym rozmiarze można czuć się seksownie, odmieniając tym samym życie setek kobiet na całym świecie.

Zapytany, czy oprócz tego, że jest świetnym stylistą jest także terapeutą, odpowiada: „Tak, i jestem z tego bardzo dumny!” Gok sprawia, że kobiety zmieniając swój styl, zmieniają także sposób myślenia o sobie. A przecież szczęśliwą kobietą, jest tylko ta, która kocha i akceptuje samą siebie!

Specjalnie dla naszych czytelniczek poprosiliśmy Goka, by zdradził nam kilka swoich trików!

Zobacz także

Co myślisz o stylu Polek?

Uważam, że Polki są naprawdę dobrze ubrane. Mają swój styl i widać, że o siebie dbacie! Jednak zauważam, że czasem zatracacie się w tym by wyglądać doskonale, wyglądacie tak jakbyście wychodząc na ulicę były gotowe do pracy, na wieczorne wyjście i podryw za jednym zamachem. Czasem mniej znaczy więcej.

Wybierz jeden jesienny must-have

Tegoroczny must-have to absolutnie tweed! Gruby, mięsisty i piękny! Uważam, że każda kobieta powinna mieć coś tweedowego, może to być kurtka, może to być płaszcz, ale także np. spodnie. Ważne by był dobrej jakości, a ubrania z niego uszyte najlepiej w stylu lat 40., lub 50.

Top 5 rzeczy, które powinny znaleźć się w szafie każdej kobiety

O to bardzo łatwe! Po pierwsze - mała czarna, dobrze skrojona biała koszula. Designerska torebka, bo jak masz piękną torbę nieważne, co masz na sobie, ona tworzy cały look. Według mnie jest nawet ważniejsza od niezłych butów! Dobrej jakości trencz i dobrze skrojone cygaretki, czyli wąskie spodnie w kant.



Kto jest Twoją ikoną stylu?

Moja mama! Ona zupełnie nie interesuje się modą i nie dba o to, co na siebie zakłada. To bardzo inspirujące!

Zdradź nam jeden ze swoich trików. Na przykład jak wyglądać szczuplej pod warstwami jesiennych i zimowych ubrań?



Nigdy nie próbujcie wyszczuplać się za pomocą ubrań. To przynosi odwrotny skutek. Figurę należy podkreślać, a nie ją maskować. Jeśli masz krągłości to je pokaż, o to w tym wszystkim chodzi! Bo jeśli czujesz się wspaniale we własnym ciele to tak też wyglądasz!





Reklama

Rozmawiały: Karolina Janik i Joanna Mroczkowska