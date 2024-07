Sylwia Grzeszczak zdecyduje się na udział w Eurowizji? W tym roku Polskę reprezentowała Kasia Moś, która z piosenką "Flashlight" zajęła 22.miejsce, ale jeszcze zanim artystka wygrała polskie preselekcje, plotkowano w mediach na temat udziału w konkursie Sylwii Grzeszczak. Dlaczego?

Sylwia Grzeszczak pojedzie na Eurowizję?

Na nowej płycie Grzeszczak "Tamta dziewczyna" pojawiła się piosenka "All for you", która idealnie nadawałaby się na konkurs muzyczny. Sylwia Grzeszczak jednak nie zdecydowała się wystartować w polskich preselekcjach. Czy zdecyduje się za rok? Podczas Polsat SuperHit Festiwal 2017 mieliśmy okazję porozmawiać z Sylwią i spytaliśmy ją o udział w Eurowizji. Jej odpowiedź może Was zaskoczyć!

Sylwia Grzeszczak na Polsat SuperHit Festiwal 2017