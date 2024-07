4 z 8

I jeszcze jedna obok Ewy Farnej młoda dama, która ma dobrze poukładane w głowie. Demi Lovato (przytyła ok. 10 kilogramów), gwiazda disneyowskiej serii „Camp Rock” przyznaje, że gdy w 2007 roku zawitała w Hollywood, miała obsesję na punkcie swojej wagi.

- Wszyscy tu w kółko powtarzali, że bycie chudą jak patyk jest podstawowym obowiązkiem kogoś, kto marzy o sławie - zdradziła w jednym z wywiadów.

Ciągłe pilnowanie, by nie przytyć nawet pół grama doprowadziło Demi Lovato do bulimii. Dzisiaj piosenkarka jest zdrowa i ma w dalekim poważaniu docinki prasy i internautów. „Jestem szczęśliwa i czuję się fantastycznie, a jeśli ktoś nienawidzi mnie za moją nadwagę, to najwyraźniej sam ma problem”, napisała na swoim profilu na portalu Twitter, dodając że prawdziwi fani kochają ją za dobre piosenki, a nie za to, że (zacytujmy) „umie się upchać w ciuchy dla niemowląt”. Za taką postawę Demi ma u nas dużego plusa!