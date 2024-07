Myśleliśmy, że po przytłaczającej ilości publikacji na całym świecie na temat nagłego przyrostu masy ciała Christiny Aguilery, gwiazda opamięta się i pójdzie na jakąś dietę. Sama w ostatnim wywiadzie dla "Marie Clair" powiedziała, że już nie je tyle co dawniej, a to oznaczałoby, że pogodziła się z rozstaniem z mężem (zobacz: Przesadzili z retuszem Aguilery?). Chyba było to czcze wyznanie, bo Aguilera wcale nie schudła. A nawet wprost przeciwnie - przytyła!

Ostatnio Christina gościła w amerykańskim show "The Ellen DeGeneres Show". Towarzyszył jej Adam Levine z Maroon 5, z którym nagrała hit minionych wakacji "Moves like Jagger". Chociaż Amerykanka wybrała lazurową, bardzo luźną sukienkę, którą sprytnie ukryła kilkanaście kilogramów to i tak widok był szokujący...

