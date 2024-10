Fani programu "Taniec z Gwiazdami" nieustannie czekają na kolejne odsłony tanecznego show. W rywalizacji o Kryształową Kulę zostało 8 par, a treningi uczestników są coraz bardziej intensywne. W ramach zrelaksowania się produkcja "Tańca z Gwiazdami" zorganizowała wieczór integracyjny, podczas którego zostały nagrane materiały wideo. Uwagę fanów zwraca jednak Majka Jeżowska, która "odpięła wrotki" i wywijała na parkiecie z innym uczestnikiem "Tańca z Gwiazdami".

15. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" trwa w najlepsze, a z tygodnia na tydzień w rywalizacji pozostaje coraz mniej par. W ubiegłym odcinku pary zatańczyły ze swoimi bliskimi i produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła uchronić uczestników, a z programem nikt się nie pożegnał. Tym razem każdy z uczestników zatańczy dwa razy - raz w swojej parze, a drugi występ będzie w towarzystwie innego tancerza. To będzie nie lada wyzwanie, jednak tym razem ktoś musi pożegnać się z programem.

Teraz w ramach integracji produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła zrobić nagrania dla wszystkich i tym samym uczestnicy świetnie się ze sobą bawili. Z wtorkowego wieczoru powstało wiele InstaStories, które sukcesywnie były wrzucane na profile tancerzy i gwiazd. Z nagrań Filipa Bobka wynika, że królową parkietu była Majka Jeżowska w parze z... Rafałem Zawieruchą! Wokalistka wyginała się i wskakiwała na ręce aktora, a pozostali uczestnicy show skrupulatnie nagrywali całe zajście.

Nie zabrakło również karaoke, w którym brała udział również Majka Jeżowska. Na koniec pary "Tańca z Gwiazdami" zrobiły sobie zdjęcie, które trafiło na ich profile.

Integracja nie mogła trwać zbyt długo, ponieważ już od kolejnego ranka większość par musiało rozpocząć treningi do niedzielnego odcinka "Tańca z Gwiazdami".

Przypominamy, że w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" na parkiet powrócili Lenka i Jan Klimentowie, którzy dali wzruszający pokaz umiejętności tanecznych i przekazali, że są wdzięczni za udział w tanecznym show, ponieważ dzięki temu mają siebie.

Chcielibyśmy po pierwsze podziękować bardzo, że mamy taką możliwość zatańczyć, bo gdyby nie ten program, to byśmy nie byli tu w Polsce — jesteśmy razem, mamy cudownego syna, więc bardzo dziękujemy za to wszystko i wszystko to dla nas jest bardzo emocjonalne, uwierzcie nam, bo to jest związane z naszymi ważnymi momentami. Ten parkiet jest dla nas bardzo ważny, wy jesteście ważni i cieszymy się, że możemy tu być z wami dzisiaj

- mówiła Lenka.