Ile kosztują pączki na Tłusty Czwartek u Magdy Gessler? Sprawdziliśmy!

Magda Gessler słynie w branży restauratorskiej z dość wysokich cen. Wszystko to za sprawą, jak tłumaczy Gessler, wysokiej jakości produktów. Każdy, kto oglądał "Kuchenne Rewolucje" wie, że jest to dla restauratorki najważniejsze w prowadzeniu restauracji. Trudno więc oczekiwać niskich cen słodkości, a szczególnie polskich, tradycyjnych pączków. Wiemy, już, że cena jest wyższa od standardowej, ale czy nie za wysoka? Sprawdziliśmy.

Magda Gessler prowadzi sieć restauracji AleGloria słynącą z przepysznych słodkości. Ceny w tej knajpie były już dość często komentowane, ponieważ za niewielki wyrób cukierniczy, jak kawałek ciasta, restauratorka liczy sobie 12 złotych. Pączki u Gessler są niewiele tańsze, z nadzieniem do wyboru: różanym, czekoladowym lub malinowym kosztują 6 złotych.

Nieco więcej zapłacimy za faworki, które kosztują 40 złotych za 300 g.

Magda Gessler nieraz tłumaczyła się z wysokich cen dań serwowanych przez jej restauracje. Gdy wybuchła afera z nieprawdopodobnie wysoką ceną zupy pomidorowej w restauracji Słodki-Słony, restauratorka zamieściła na swoim Facebooku wyjaśnienie:

Znacie od lat moje przepisy, pasję, jakość. Te miejsca są jak spiżarnia smaku, zapachu, który wydobywa się i kusi już na ulicy. Do tego dążyłam - aby przyciągać was prawdą. Każde danie w karcie, każda słodkość, to nabity jak bomba w dobre składniki kulinarny rarytas. To nas różni od innych, pustych, pozbawionych smaku i dobrych składników posiłków. (...) Najlepsze gatunkowo produkty, których nie boimy się używać. Ba! Używamy ich do woli! Bo to nasza magiczna różdżka! Czarujemy nasze menu, wasze podniebienia. Tu nie ma miejsca na miernotę. U nas kuchnia i cukiernia działają każdego dnia, na świeżo. Tu jest zapach. Tu jest magia! Jednego jestem pewna ten, kto raz posmakuje, wróci do nas, bo wie, że nigdzie indziej nie znajdzie tego smaku, który zna z dzieciństwa - pisała na Facebooku.