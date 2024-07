Agnieszka Hyży i Zosia Zborowska stają się sobie coraz bliższe dzięki współpracy na planie programu Polsat Cafe "Twoja Twarz EXTRA Brzmi Znajomo". Do tego stopnia, że suczka Zosi Zborowskiej, która popularnością przebiła nawet pieski Dawida Wolińskiego, stała się już oczkiem w głowie Agnieszki. Namawia nawet aktorkę, by "wypożyczyła" jej zwierzaka na weekend. Prezenterka jest bowiem przekonana, że jej dzieci pokochały by czworonoga. Co na to Zosia?

Jest już ciocia Aga (...) Zacznie się od Wieśki na weekend i skończy tak samo jak było z Anią Ibisz. Też brała Wieśkę na weekend, a teraz już ma dwa psy.

Też macie słabość do uroczej suczki? Jej facebookowy fanpage to "Wieśka - my life after adoption".

Suczka Zosi Zborowskiej - Wiesia ma już nawet swój fanpage.