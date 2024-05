Ada i Michał to uwielbiana przez widzów para z "Rolnik szuka żony". Zakochani po zakończeniu udziału w show jednak niezbyt często dzielą się swoim życiem w sieci. Zazwyczaj to Adrianna od czasu do czasu odzywa się do fanów na swoim Instagramie, by zorganizować Q&A czy przekazać swoim odbiorcom nowe wieści. Tak się stało właśnie i tym razem - żona Michała podzieliła się z internautami radosną nowiną!

Reklama

Ada z "Rolnik szuka żony" podzieliła się radosną nowiną

Ada i Michał to jedna z wielu par, która jest idealnym przykładem na to, że w programie "Rolnik szuka żony" naprawdę można odnaleźć miłość swojego życia. Rolnik poznał swoją ukochaną w 9. edycji show i oświadczył się Adzie już w finałowym odcinku programu. Rok później zakochani wzięli ślub, który odbił się szerokim echem. Ada w swojej sukni ślubnej wyglądała jak prawdziwa księżniczka!

Od tamtej pory para jednak niezbyt często dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym, ale tym razem Ada zrobiła mały wyjątek, by przekazać fanom wspaniałą wiadomość.

fot. Niemiec/AKPA AKPA/NIEMIEC

Jak się okazało, para powitała na świecie nowego członka rodziny! Na ich gospodarstwie właśnie pojawił się mały źrebaczek. Ada z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się fanom zdjęciem malucha i napisała:

A wczoraj powitaliśmy nowego członka rodziny

Instagram/adrianna.tyszka

Jak widać, na gospodarstwie Ady i Michała panuje teraz ogromna radość, a my mamy nadzieję, że wielkie szczęście jest również w życiu prywatnym pary. Czekacie na kolejne instagramowe relacje Ady z "Rolnik szuka żony"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Ania z "Rolnika" wreszcie podzieliła się swoim szczęściem: "Baby boy"