Ania Wróbel skradła serca widzów w 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka show nie znalazła miłości w programie, ale najwyraźniej tak musiało być, bo miłość czekała na nią za kamerami. 32-latka chętnie pokazuje to, co u niej słychać na swoim Instagramie, a ostatnio pochwaliła się nawet nowym członkiem rodziny, którym jest Stefan. Sami zobaczcie!

Ania Wróbel była uczestniczką 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w której wyszła za mąż za Grzegorza Zygadło. Na początku wydawało się, że ich małżeństwo ma spore szanse na przetrwanie, rzeczywistość okazała się jednak inna. Para podjęła decyzje o rozwodzie, a w życiu uczestniczki show pojawił się ktoś wyjątkowy. W programie Ania dała się poznać jako sympatyczna i dobra dziewczyna, której udało się skraść serca widzów. Od emisji drugiej edycji minęło już 6 lat, ale widzowie wciąż o niej nie zapomnieli i śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Na Instagramie Ani pojawiają się zdjęcia artystycznych tortów, które piecze oraz romantyczne kadry z jej partnerem. Teraz ulubienica widzów pochwaliła się radosną nowiną i poinformowała o tym, że jej rodzina właśnie się powiększyła.

Zobacz także: Marek ze "Ślubu" o relacji z jego mamą: ”Niektóre elementy trzeba było zmienić”

Ania ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła nowym zdjęciem na swoim InstaStories. Okazuje się, że uczestniczka show postanowiła zakupić sobie nowe zwierzątko. 32-latka postawiła na agamę brodatą — jest to gatunek jaszczurki.

Zobacz także: Marcin ze "Ślubu" przerywa milczenie. Po finale dostał od Kingi SMS, miała do niego ważną prośbę

Nowa relacja Ani zaskoczyła jej obserwujących. Wielu internautów sądziło, że jaszczurka, która znajdowała się na zdjęciu to tort. Przypominamy, że uczestniczka show specjalizuje się w pieczeniu różnego rodzaju realistycznych tortów i okazuje się, że wychodzi jej to aż tak świetnie, że internautom ciężko jest dostrzec różnice.

Kochani, to nie jest tort. Dostałam od Was bardzo dużo takich pytań. Jest to Stefan, agama brodata, nowy członek rodziny

— wyjaśniła uczestniczka ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.