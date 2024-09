Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wydają się być ze sobą bardzo szczęśliwi. Para bardzo się wspiera i idą przez życie ramię w ramię. Teraz Maciej Kurzajewski pokazał swoje wsparcie dla swojej ukochanej i to wszystko przed startem programu "Moja mama i Twój tata".

Tak Maciej Kurzajewski wspiera Kasię Cichopek

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poznali się na planie jednego z programów telewizyjnych. Wówczas o ich uczuciu nie było mowy, ponieważ aktorka pozostawała w związku małżeńskim z Marcinem Hakielem. Niedługo później na jaw wyszło, że Katarzyna Cichopek rozwodzi się z tancerzem i chwilę później okazało się, że odnalazła szczęście u boku prezentera telewizyjnego. Od tamtej pory "Kurzopki" są nierozłączni nie tylko prywatnie, ale również zawodowo. Niedawno okazało się, że Katarzyna i Maciej poprowadzą "Halo tu Polsat", a dodatkowo aktorka otrzymała swój program o miłości "Moja mama i Twój tata".

mat. prasowe Polsat

Wczoraj odbyła się premiera wyżej wspomnianego show, a Katarzyna Cichopek zapewne stresowała się odbiorem internautów. Na szczęście ma u swego boku partnera, który okazuje swoje wsparcie na każdym kroku. Maciej Kurzajewski zamieścił na swoim profilu na Instagramie wpis na temat premiery nowego odcinka "Moja mama i Twój tata".

Nie ma lepszego pomysłu na środowy wieczór, jak ten by usiąść przed telewizorem i włączyć Polsat. O 20:10 staruje nowy program Moja mama i Twój tata z najlepszą prowadzącą Katarzyną Cichopek. Kochanie, powodzenia! - napisał Maciej.

@maciejkurzajewski

Ostatnio to Katarzyna Cichopek wspierała swojego ukochanego. Maciej Kurzajewski od lat komentował sportowe wydarzenia, jednak do tej pory robił to w TVP, tym razem może zająć się swoim hobby również w Polsacie. Jego ukochana pękała z dumy i dała o tym znać na swoim Instagramie.

Widać, że Maciej i Katarzyna doskonale czują się w swoim towarzystwie, a fani uwielbiają ich oglądać na ekranach telewizorów.

A Wy, oglądaliście wczorajszy program z udziałem Katarzyny Cichopek?

