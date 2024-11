W trzy kolejne czwartki, począwszy od 14 listopada, TV Puls pokaże trzy kolejne części kultowej komedii sensacyjnej „Gliniarz z Beverly Hills”. W roli tytułowej zobaczymy nominowanego do Złotego Globu Eddie Murphy. Naszym zdaniem nie możecie tego przegapić!

"Gliniarz z Beverly Hills" w listopadowe czwartki porwie widzów w TV Puls

Trudno uwierzyć w to, że pierwsza część kultowego filmu z Eddy'm Murphy'm w roli głównej świętuje w tym roku 40-lecie! Nie oznacza to jednak, że sceny pokazane w kultowej produkcji są nieaktualne. Wręcz przeciwnie: dalej bawią widzów na całym świecie, w tym oczywiście w Polsce. Już dzisiaj (14 listopada) o godzinie 20:00 TV Puls wyemituje pierwszą część znanego na całym świecie filmu: "Gliniarza z Beverly Hills".

Jesteśmy przekonani, że ta produkcja to idealny wybór zarówno dla młodszych, jak i starszych, którzy cenią sobie dobrą rozrywkę, a przy okazji lubią wracać do kultowych już dialogów i scen. Co zatem czeka widzów w pierwszej odsłonie przygód słynnego Axela Foleya?

W pierwszym filmie poznajemy Axela Foleya (Eddie Murphy), policjanta z Detroit. Wyjeżdża do Beverly Hills, aby wyjaśnić sprawę śmierci swojego przyjaciela, Mikeya (James Russo). Odkrywa, że Mikey za dużo wiedział o nielegalnych interesach swojego pracodawcy, Victora Maitlanda (Steven Berkoff). Informuje o tym porucznika Andrew Bogomila (Ronny Cox), ale ten daje Foley'owi do zrozumienia, że jego obecność w mieście nie jest pożądana. Foley postanawia na własną rękę kontynuować śledztwo - czytamy w informacji prasowej.

Nic dziwnego, że pierwsza część "Gliniarza z Beverly Hills" od lat bawi telewidzów: film został nominowany do Oscara w kategorii "Najlepszy scenariusz oryginalny", a także zdobył prestiżowe odznaczenie Grammy za najlepszą ścieżkę dźwiękową. Na liście nominacji znajdują się też nagrody takie jak BAFTA czy Złoty Glob.

Fani również doceniają produkcję w reżyserii Martina Bresta, bo w portalu Filmweb ma ona wysoką ocenę 7.3 w skali 10!

Jeśli wolicie nieco spokojniejsze klimaty: do wyboru w czwartkowy wieczór pozostaje serial "Korona królów. Jagiellonowie" w TVP 1 czy dobrze znany teleturniej "Milionerzy" w TVN.

Na tym jednak nie koniec. Już za tydzień - 21 listopada oraz za dwa tygodnie - 28 listopada w TV Puls zobaczymy dwie kolejne części przygód słynnego gliniarza. Jak rozwiną się jego losy? Zapraszamy przed telewizory, zdecydowanie warto!

