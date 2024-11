Już 6 grudnia 2024 roku na platformie Netflix zadebiutuje argentyńska komedia "En colo avec ma mère" z Natalią Oreiro w roli głównej. Film opowiada historię nadopiekuńczej matki, która podczas szkolnej wycieczki stara się odbudować relację ze swoim synem. Pełen humoru i wzruszeń obraz zachwyci zarówno fanów gatunku, jak i widzów poszukujących lekkiej rozrywki.

Fabuła filmu "En colo avec ma mère"

Netflix ujawnił oficjalny zwiastun argentyńskiej komedii zatytułowanej "En colo avec ma mère" ( ang. Camp Crasher). To opowieść o Patri Peiró, nadopiekuńczej matce, która staje przed niezwykłym wyzwaniem. Kiedy jej 13-letni syn Ramiro wybiera się na szkolną wycieczkę, Patri decyduje się towarzyszyć mu, próbując naprawić ich niełatwą relację. Jednak wyjazd szybko przekształca się w serię szalonych zdarzeń. Gdy kierowcy autobusu zostają uznani za niezdolnych do prowadzenia, Patri, w desperackiej próbie udowodnienia swojej "fajności", sama siada za kierownicą.

Pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i wzruszających momentów komedia świetnie balansuje między humorem a emocjami, ukazując trudności i piękno rodzicielstwa.

fot. Podlewski/AKPA

Natalia Oreiro jako Patri Peiró

W roli głównej występuje Natalia Oreiro, znana z takich produkcji jak "Gilda" czy "Zbuntowany Anioł". Aktorka doskonale oddaje zarówno komiczne, jak i dramatyczne aspekty swojej postaci. Jej charyzma i umiejętność wciągnięcia widzów w świat filmu sprawiają, że "En colo avec ma mère" to propozycja, której nie można przegapić.

Data premiery i dostępność na Netflix

Film będzie dostępny na platformie Netflix już 6 grudnia 2024 roku. To idealna okazja, aby wprowadzić się w świąteczny nastrój, spędzając wieczór z rodziną przy tej wesołej i pełnej wzruszeń produkcji.

"En colo avec ma mère" to film, który porusza uniwersalne tematy bliskie każdemu widzowi – relacje rodzinne, wyzwania rodzicielstwa i potrzeba akceptacji. Jednocześnie zaskakuje humorem i nieoczekiwanymi zwrotami akcji, czyniąc go doskonałą propozycją zarówno dla młodszych, jak i starszych odbiorców. Połączenie utalentowanej obsady z ciekawą fabułą sprawia, że warto dodać tę produkcję do swojej listy „do obejrzenia”.