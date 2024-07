Jakiś czas temu chwaliliśmy drapieżną stylizację Katarzyny Cichopek, w której pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki telewizji Polsat. Z kolei od kilku dni z kioskowych witryn pozdrawia nas Anna Wendzikowska pozując na okładce magazynu "Cosmopolitan" w takiej samej sukience. Do szanownego grona wielbicieli "małej czarnej" oficjalnie wczoraj dołączyła także nasza tegoroczna reprezentantka na Eurowizji, Magdalena Tul, która wystąpiła podczas zwieńczenia projektu "Poland... Why Not?".



Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tej skórzanej kreacji. Okazuje się, że pochodzi z nowej kolekcji Zary i kosztuje w Polsce 199 złotych. Nie wiemy w czym tkwi jej fenomen - czy w skromnej elegancji, czy może w cenie -, ale trzeba przyznać, że jest naprawdę ujmująca.



Która z gwiazd waszym zdań wygląda najlepiej w skórzanej sukience z Zary?



