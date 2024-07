W najbliższy wtorek na kanapie Kuby Wojewódzkiego pojawi się jedna z najpopularniejszych par w Polsce - Trybson i Eliza, którzy poznali się na planie kontrowersyjnego show "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". Oboje opowiedzą o swojej miłości i pikantnych kulisach show w którym wzięli udział. Przedsmak mieliśmy już w pierwszym zwiastunie w którym Wojewódzki zapytał Elizę, czy uprawiała seks z innymi uczestnikami programu. Przypomnijmy: Jest już zapowiedź rozmowy Kuby z Trybsonem i Elizą. Będzie gorąco!

Kolejny zwiastun przyniósł jeszcze ciekawszą informację. Okazuje się, że Trybson nie darzy sympatią kolegi z produkcji, Pawła. To właśnie on zyskał opinię "największego kochanka", zaciągając do łóżka najwięcej dziewczyn w historii programu.



Paweł był ruchaczem. On ruchał wszystko co się dało. Brzydka czy nie brzydka, byleby zaliczyć. On przyszedł i powiedział: chcę zaliczyć jak najwięcej. Jak ktoś znalazł chuja w śmietniku, to wiesz... Patrzył tylko, żeby zaliczyć jak najwięcej, nieważne jakiej, gdzie, czy umytej czy brudnej. To nie jest mój kolega, nie lubię go - zdradza.



Mamy wrażenie, że to będzie najbardziej kontrowersyjny odcinek programu Kuby w ostatnich latach. Będziecie oglądać?

