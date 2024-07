Trybson i Eliza byli głównymi bohaterami programu Warsaw Shore. Para od początku miała się ku sobie, a gdy w końcu podjęli decyzję o byciu razem, szybko okazało się, że Eliza spodziewa się dziecka. Niedawno wybrali się na wakacje, gdzie bohaterka Ekipy chwaliła się coraz większym ciążowym brzuszkiem. Przypomnijmy: Trybson i ciężarna Eliza na wakacjach. Jej brzuszek jest coraz większy

Celebryta bardzo przejął się rolą ojca, zrezygnował więc z ciągłych imprez i troskliwie opiekuje się swoją ukochaną. Postanowił również zadbać o przyszłość swojej rodziny. Z tego powodu wybrał się na kurs instruktora kulturystyki. Jak twierdzi od dawna pasjonuje się tą dziedziną i wiele osób chce się u niego szkolić:

Gwiazdor "Warsaw Shore" zdradził, że wraz z nim będzie trenować inny uczestnik programu - Mariusz "Śmietana" Śmietanowski. Ponadto kontrowersyjna para wynajmuje razem z nim mieszkanie:

Przygotujemy się razem, robimy sobie posiłki, trzymamy dietę razem i są efekty. Fajnie, że się z nim dobraliśmy. Zawsze traktowaliśmy się jak bracia i tak jest do tej pory. Możemy na sobie polegać, już nieraz udowodnił mi swoją przyjaźń, ja jemu to samo. To jest fajne, że w takim programie poznało się takiego człowieka. Cały czas działamy, będziemy szkolić razem. - mówi Paweł