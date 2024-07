Andziaks i Luka to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par na polskim Youtubie. Ich losy i rodzinne życie śledzi tysiące fanów. Dużą popularnością w sieci cieszą się również rodzice Andziaks - ojczym Wojciech oraz mama, Agnieszka. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z mamą popularnej youtuberki, która wyznała przed naszą kamerą, że niedawno otrzymała od córki i zięcia niesamowity prezent.

Mama Andziaks - podobnie jak jej córka i zięć - uwielbia podróże i bardzo często pokazuje na swoim Instagramie relacje z najdalszych zakątków świata. Jak się właśnie okazało, to właśnie taki podróżniczy prezent zafundowali Agnieszce Kurowskiej, Andziaks i Luka. Mama youtuberki nie ukrywa, że jest zachwycona.

- Dostałam piękny prezent od mojej córki i zięcia, wyjazd do Indii w listopadzie, więc cudownie. Wspaniały po prostu prezent. Najpiękniejsze prezenty dla mnie to są właśnie te, które można doświadczyć. Nie jakieś materialne, bo to chwila, pocieszymy się. A to są później wspomnienia, to są te piękne chwile, które można obejrzeć sobie na zdjęciach i jakiś filmach, które nakręcimy - wyznała Agnieszka Kurowska.