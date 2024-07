1 z 8

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska to obecnie jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Dostrzegli to również reklamodawcy, którzy widzą w nich olbrzmi potencjał.

Dziennikarz odkrył w sobie niedawno nową pasję - triathlon. Uprawianie sportu nie ograniczyło się jednak tylko do zrzucenia imponującej liczby kilogramów, ale sprawiło też, że w Dowborze obudziła się chęć rywalizacji. Maciej zakwalifikował się do tegorocznych mistrzostw świata w triathlonie, które odbędą się w Las Vegas. W rozmowie z AfterParty.pl przyznał, że trening i przygotowania to wymagająca sprawa:

Cały czas ćwiczę. Wstaję o 6 rano: robię rower zazwyczaj na początku, potem jakiś dodatkowy trening: bieganie albo pływanie. Przychodzę tutaj (nagrania Got to Dance - przyp. red.). Później bolą trochę nogi i wszystko jest ciężkie, ale nie ma innego wyjścia, bo ten poziom, na którym ja się chcę w to bawić wymaga takiego, a nie innego podejścia (...) Ale też nie mogę się zajeżdżać, trzeba do tego podchodzić z głową - zdradził w rozmowie z nami.

Dowbor przyznał też, że nie był nigdy wcześniej w Las Vegas i będzie to doskonała okazja dla niego i jego rodziny na wspólne wakacje:



Wyjazd do Las Vegas to wielka, ale też niestety kosztowna przygoda, a dla mojej rodziny będzie to też wyjazd wakacyjny. Nigdy nie byłem w tej części Stanów Zjednoczonych, a ostatni tydzień przed startem to już odpoczynek dla organizmu, więc chciałbym zobaczyć coś ciekawego i to wszystko połączyć - powiedział w rozmowie z AfterParty.pl Maciej Dowbor.

