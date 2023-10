W ostatnich tygodniach o Katarzynie Dowbor jest naprawdę głośno - wszystko za sprawą jej niespodziewanego zwolnienia z programu "Nasz nowy dom". Fani jednak od razu byli pewni, że tak wspaniała prezenterka nie będzie długo bez pracy. I oczywiście nie mylili się! Wygląda na to, że gwiazda właśnie rozpoczęła nowy, zawodowy projekt, który realizuje poza granicami naszego kraju. Zobaczcie, czym pochwaliła się Katarzyna Dowbor.

Katarzyna Dowbor już rozpoczęła nowy projekt zawodowy?

Po tym, jak media obiegła wieść o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z "Nasz nowy dom", fani nie ukrywali swojego rozczarowania tą decyzją stacji. Widzowie zasypali gwiazdę słowami wsparcia i też wprost przyznawali, że są pewni, że już niedługo zobaczą ją w nowych, fantastycznych, zawodowych projektach. Ostatnio sama Katarzyna Dowbor w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że faktycznie, przed nią jest wiele nowych możliwości.

- Otworzyły się przede mną drzwi. Nawet kilka par - mówiła niedawno w naszym wywiadzie.

I wygląda na to, że właśnie gwiazda rozpoczęła już nowy, zawodowy projekt! Na swoim Instagramie prezenterka pokazała zdjęcie z Brukseli, które opatrzyła wymownym podpisem:

- Bruksela z okna hotelowego. Przygoda służbowa się zaczyna! - napisała Katarzyna Dowbor.

Katarzyna Dowbor jednak nie wyjaśniła, o jaką dokładnie "przygodę służbową" chodzi. My już nie możemy się doczekać, kiedy gwiazda będzie mogła zdradzić szczegóły na ten temat. Przypomnijmy, że ostatnio po roszadach w "Dzień Dobry TVN" pojawiły się spekulacje, że być może to właśnie Katarzyna Dowbor dołączy do grona prowadzących program śniadaniowy. Na razie jednak oficjalnych informacji w tym temacie również brak.

A Wy, jak myślicie - gdzie zobaczymy teraz Katarzynę Dowbor i co gwiazda może robić w Brukseli? My jesteśmy pewni, że gdziekolwiek prezenterka się pojawi, tam będzie również ogromna widownia!