Blisko rok temu walkę z nowotworem stoczyła Kora. Legendarna wokalistka przeżywała ciężkie chwile, ale ostatecznie udało jej się wyjść z tego pojedynku zwycięsko. Gwiazda po krótkiej przerwie ponownie zasiada w jury "Must Be The Music", a uczestnicy muszą liczyć się z jej bezkompromisowymi opiniami. Taryfy ulgowej nie mają też jej koledzy z programu. Przypomnijmy: Ostra sprzeczka w MBTM. Kora pokłóciła się z Roguckim

Reklama

Kilka tygodni temu spekulowało się, że Kora czuje się już na tyle dobrze, że planuje pełnoprawny powrót na scenę w postaci dużej trasy koncertowej przypadającej na tegoroczną jesień. Tak się jednak nie stało, a niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy ma to jakiś związek ze stanem zdrowia gwiazdy. Na szczęście, mamy dobre informacje - mąż Kory zapewnia, że jego żona czuje się świetnie, a widzowie zobaczą ją niebawem w Must Be The Music na scenie.



Owszem, Kora czuje się dobrze, ale nie na tyle, by podjąć się udziału w trasie koncertowej. Na razie fanom będzie musiał wystarczyć jej jeden krótki występ w tym miesiącu, ale na żywo, w programie „Tylko muzyka. Must be the music” - zapowiada Sipowicz w rozmowie z "Twoim Imperium".

Sama piosenkarka nie ukrywa, że brakuje jej występów przed tłumem fanów.



Tęsknię za sceną i publicznością - przyznaje w "Show" Kora.

Menadżerka Kory zapewnia zaś, że duża trasa koncertowa odbędzie się wiosną przyszłego rok

Kora jest coraz silniejsza. Chociaż sylwestra zamierza spędzić w domu z rodziną, to wiosną chcemy ruszyć w wielką trasę koncertową. Mamy bardzo dużo nowych pomysłów - potwierdza menadżerka gwiazdy.

Czekacie na powrót Kory?

Zobacz także

Zobacz: Kora ma dziwną fobię. Jej mąż może przez to cierpieć

Reklama

Kora z suczką w sesji dla magazynu "Viva!":